El periodista Alonso Moleiro aseveró este martes que Juan Guaidó sigue teniendo apoyo popular, sobre todo en la calle, pese a que no es tan alto como cuando inició como presidente encargado. Destacó además que Guaidó ha sido cuestionado por lanzarse a las primarias (todavía no confirmado) mientras es «presidente interino».

En entrevista concedida a César Miguel Rondón, Moleiro detalló que el interinato está en una transición y que esporádicamente desaparecerá de cara a las presidenciales, que deberían ser -según la Constitución- en 2024.

«El gobierno interino aún controla activos y tiene apoyo de aliados, como EEUU y Canadá, pero claramente, está en una transición, aunque no se diga. Guaidó no ha logrado la transición a la democracia, pero tiene un capital político que defender. Él es el candidato de VP, aunque mucha gente no esté de acuerdo con eso dentro de la Plataforma Unitaria».

Precisó que Delsa Solórzano «que está con Guaidó, no está de acuerdo porque hay una dualidad entre presidente y candidato, pero Guaidó se va a embraguetar hasta donde se pueda y va a ver a dónde podrá llegar».

Moleiro refirió a que Guaidó no recibe el mismo trato en redes sociales que en la calle: «cuando cuelga cosas en redes todo el mundo sale a insultarlo, pero cuando recorre las calles del país no recibe un trato agresivo. No es tan violento como se ve en las redes, tiene un nivel de aceptación, pero no tan alto como el que tenía hace 2 años».

Enfatizó que es claro que el discurso de Guaidó ha cambiado: ha ido haciendo metamorfosis, ya no habla como si estuviera tomando resoluciones como presidente, ha ido abandonando ese discurso, queda la formalidad en redes sociales.

Además, destacó que es claro que Guaidó será uno de los blancos de criticas dentro de la oposición y que también hay posibilidades de que se le judicialice o aumente la represión en su contra.

Juan Guaidó será el candidato de Voluntad Popular para la primaria de 2023

Pese a que no ha sido oficializado, la directiva de VP aprobó por aclamación que Juan Guaidó será el candidato a la primaria convocada por la Plataforma Unitaria que será en 2023.

Esto ocurrió durante el Encuentro Federal de Activistas de VP que tuvo lugar en Carabobo el fin de semana pasado, según Monitoreamos.

El medio publicó un video en el que dirigentes y militantes aprobaron a Guaidó.

“¿Ustedes aprueban la propuesta de que Juan Gerardo Guaidó Márquez, hoy en día un connotado dirigente internacional, presidente interino, hijo y fundador de este partido, sea nuestro líder, nuestro abanderado, en el nuevo proceso político que este país va a atravesar? Si es así, manifiéstenlo con la señal de costumbre”, preguntó el coordinador político nacional de VP, Freddy Superlano.