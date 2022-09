Armando Benedetti, el embajador de Colombia en Venezuela se reunió con Nicolás Maduro y su gabinete y dijo en una entrevista que Juan Guaidó es lo mejor del gobierno chavista: les ayuda bastante.

En conversación con El Tiempo, Benedetti dejó claro que Gustavo Petro no tiene ninguna relación con el líder opositor y que reconoce plenamente a Maduro. Además, dijo que la conversación con Maduro fue muy amena y cariñosa.

¿Qué conversó con Nicolás Maduro?

– Fue una charla sin protocolo, de amigos, yo lo conocía a él hace tiempo, no digo que sea amigo de él pero nos conocíamos y fue bastante divertida. Duró bastante, estuvo muy contento y cariñoso y yo también le confesé lo contento que estamos nosotros de restablecer las relaciones.

¿Cómo va a quedar la relación con Juan Guaidó?

-Nosotros ya reconocimos al gobierno de Maduro y me gustaría decir entre cinco calificativos pero me voy a quedar callado por el nuevo oficio. Lo mejor que tiene el gobierno de Maduro es Guaidó porque les ayuda bastante.

Destacó que no hizo preguntas incómodas, como la presencia de Iván Márquez en Venezuela. Entiéndeme que si uno llega por primera vez a una fiesta uno no empieza a patear los muebles, así que yo no he preguntado por eso (Iván Márquez).

