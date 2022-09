La abogada y activista Tamara Adrián explicó este miércoles en que consiste «Unidos por la Dignidad», tras su inscripción en el CNE y destacó que no son un partido político, sino un movimiento y que todavía no tienen aspiraciones de participar en la primaria 2023 que impulsa la Plataforma Unitaria.

En entrevista concedida a Román Lozinski, la también ex diputada, dijo «Unidos por la Dignidad no es un partido, es un movimiento de movimientos, con finalidades políticas, esto nunca se había hecho en Venezuela y por eso los periodistas no entienden la naturaleza».

Precisó que pensaron en crearlo durante mucho tiempo y fue hace unos meses cuando un grupo de activistas de los derechos Lgbti -de diferentes partidos políticos-, se reunieron y diseñaron políticas comunes, llegaron a acuerdos mínimos y «se dieron cuenta» de que tenían que hacer algo más.

«Era evidente que es mucho más lo que nos une, que lo que nos divide y creamos una especie de mesa de diálogo y acuerdo de muto propio y lo empezamos a ejecutar. Empezamos a crear una red de soluciones, pensamos que debíamos encontrar una fórmula de llevar a acabo eso a los hechos y nos encontramos con el movimiento que creó Macron en Francia: un movimiento de movimientos que fue la plataforma que usó para lanzarse a la presidencia, donde las personas no tienen pertenencia política porque no es un partido, pueden pertenecer a cualquier partido, pero tienen metas comunes».

Sobre si tienen aspiraciones de ocupar cargos públicos, Adrián respondió: sí, pero apartado del concepto tradicional del partido político que incluye una especie de meta única.

«Aquí la meta es máximo desarrollo económico, máxima inclusión social y máximo respeto a DDHH».

Destacó que forman parte del movimiento personas con discapacidad, adultos mayores, feministas, sindicalistas, empresarios y mujeres.

Al ser consultada sobre si participarán de las primarias, precisó que no tienen aspiraciones de candidaturas, pero se empezarán a reunir con quienes quieren participar «a ver quién apoya estas luchas, ver si eventualmente los apoyamos o si desde Unidos por la Dignidad se presenta alguien».

El equipo promotor del movimiento político, Unidos por la Dignidad (UPD), acudió este martes a la sede del CNE para inscribir formalmente la organización ante el ente comicial. Pasadas las 10:00 de la mañana, una comisión conformada por Tamara Adrián, Richelle Briceño y Koddy Campos ingresaron a la sede principal del CNE para presentar la reserva de nombre del movimiento.